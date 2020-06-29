Сотни студентов, шахматистов и именитых чемпионов присоединились к онлайн-турниру

Армянский виртуальный университет АВУ и Шахматная академия Армении 26 июня совместно организовали онлайн-церемонию закрытия первого Общеармянского шахматного турнира. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянский виртуальный университет.

“Виртуальный турнир, в котором приняли участие около 520 шахматистов из 36 стран мира, прошел с 8 по 26 июня этого года на интерактивной образовательной площадке.

В начале онлайн-церемонии с приветственным словом выступили основатель армянского виртуального университета АВУ, член Центрального совета Ерванд Зорян, который расслазал о миссии и целях турнира, и президент Шахматной академии Армении, гроссмейстер Смбат Лпутян, коснувшийся влияния шахматной игры на развитие стратегического мышления молодых людей.

После вступительной речи были объявлены имена трех чемпионов Всеармянского шахматного турнира 2020 года:

Первая премия: Саркис Саркисян - 16 лет, Лори Армения

Вторая премия: Кирк Казарян, 14 лет, Калифорния, США

Третья премия: Тигран Арзуманян, 16 лет, Горис, Сюникская область, Армения.

Все победители получили почетные грамоты и специальные подарочные карты от АВУ.

“Целью организации такого турнира было не только выявление победителей. Для нас более чем важно было создание онлайн - сообщества любителей шахмат по всему миру”, - подчеркнул в своей поздравительной речи Ерванд Зорян.

С поздравлениями и добрыми пожеланиями выступил также Вазген Якубян - спонсор турнира президент АВУ Армении.

Турнир состоял из двух этапов: пять региональных полуфиналов - Армения и Арцах, страны Азии и Океании, Европа, Америка, Ближний Восток и Африка, затем три тура финального турнира. Титул победителя турнира оспорили победители трех туров региональных полуфиналов и финала. В ходе турнира участники для развития своих шахматных навыков и подготовки к играм имели возможность следить за онлайн-курсами шахматной мультмедиа и проводить шахматные онлайн-уроки с армянскими чемпионами по шахматам.

Представим победителей регионального полуфинала Всеармянского шахматного турнира:

Призеры Армении и Арцаха:

1-е место - Саркис Саркисян, 16 лет, Ванадзор, Лори

2-е место - Тигран Арзуманян, 16 лет, Горис, Сюник

3-е место - Менуа Акопян, 12 лет, Ереван

Призеры со Среднего Востока и Африки:

1-е место - Геворг Егян, 16 лет, Алеппо, Сирия

2-е место - Эдуард Искандарян, 14 лет, Бейрут, Ливан

3-е место - Арсен Кенян, 9 лет, Алеппо, Сирия

Призеры Европы:

1-е место - Даниел Карапетян-Акопян, 13 лет, Барселона, Испания

2-е место - Димитриос Левон Закарян, 12 лет, Оксфорд, Великобритания

3-е место - Генрик Серобян

Призеры Америки:

1-е место - Кирк Казарян, 14 лет, Калифорния, США

2-е место - Сурен Казарян, 15 лет, Саскатчева, Канада

3-е место - Этан Болди, 13 лет, Калифорния, США

Призер Азии и Океании:

Шаан Абу Сайед, 9 лет, Нью-Дели, Индия

“Я рад, что имел возможность принять участие в этом Общеармянском турнире, организованном армянским виртуальным университетом ВАУ. Я приобрел многочисленных друзей-шахматистов, которые живут в разных странах мира”, - сказал первый призер турнира на Ближнем Востоке и в Африке Геворг Егян.

В церемонии закрытия приняли участие известные армянские шахматисты и шахматисты со всего мира. Участники турнира Этан Болди из США и Геворг Егян из Сирии выразили свою признательность организаторам и поделились впечатлениями.

В конце онлайн-мероприятия присутствующие получили возможность принять участие в викторине и выиграть дополнительные призы. Специальный сюрприз подготовила и Шахматная академия Армении. Командная чемпионка Европы по шахматам среди женщин, гроссмейстер Элина Даниелян и чемпионка России по быстрым шахматам среди женщин Карина Амбарцумова сыграли две онлайн партии по молниеносным шахматам. Партии, проходящие в горячей атмосфере, мастерски комментировали вице-чемпион чемпионата США по шахматам среди женщин Татев Абраамян и вице-чемпион США по шахматам Варужан Акопян”, - говорится в сообщении.

В видеоматериале представлена онлайн-церемония закрытия турнира Общеармянского шахматного турнира 2020 года.