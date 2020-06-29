Правительство Арцаха протянет руку помощи армянам Ливана

29 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял постоянного представителя Республики Арцах в странах Ближнего Востока Каро Кебабджяна. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства отметил, что в Арцахе внимательно следят за развитиями в Ливане в связи с тяжелой социально-экономической ситуацией и обеспокоены положением армян Ливана. По словам президента Республики, несмотря на то, что экономические проблемы не обошли стороной и Арцах, правительство Республики Арцах в рамках своей общенациональной ответственности обсуждает объем помощи, которую они смогут оказать ливанским братьям и сестрам из своих имеющихся ограниченных средств.

Каро Кебабджян выразил благодарность Араику Арутюняну за теплый прием и оказанную поддержку, подчеркнув, что это фактическое доказательство того, что родина - самое надежное место для разбросанного по всему миру армянства.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян и советник президента Республики Арцах по вопросам диаспоры Азатуи Симонян.