В Украине отмечают 229-летие Дня иконы Армянской Богородицы

Ежегодно 27 июня представители армянской общины и духовенства отмечают День иконы Армянской Богородицы из Каменца-Подольского.

Как сообщил в комментарии AnalitikaUA.net глава Украинской епархии ААЦ Маркос Оганесян, в этом году из-за мер предусмотренных карантином, мероприятия посвященные Дню иконы армянской Богородицы, проведут армянские священники в своих приходах. А традиционное паломничество в Каменец-Подольский, с соблюдением всех карантинных норм состоится завтра 28 июня.

Издание напоминает, что Икона Армянской Богородицы является одной из самых почитаемых реликвий духовного наследия армян Украины. 27 июня 1791 года икону и реконструированную церковь Святого Николая в Каменец-Подольском повторно торжественно освятили, и архиепископ Яков Туманович распорядился отмечать этот день — 27 июня — как праздник.

Известно, что Икону Армянской Богородицы почитали верующие всех трех христианских обрядов города Каменец-Подольский – армяне, украинцы и поляки. В 2011-м году украинские ученые предложили провозгласить 27 июня Днем армяно-украинской дружбы.

Каждый год, в этот день, в разных регионах Украины армянская диаспора проводит тематические мероприятия. Завершатся празднования 28 июня в Каменце-Подольском, где традиционно соберутся паломники со всех областей Украины.