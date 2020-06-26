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Депутат НС Арман Абовян заразился COVID-19

Депутат НС Арман Абовян заразился COVID-19

Секретарь парламентской фракции “Процветающая Армения” Арман Абовян заразился COVID-19. В беседе с «Арменпресс» Абовян отметил, что у него нет симптомов, однако результат теста положительный.

“Я сдал тест на коронавирус, результат положительный. Сейчас я самоизолировался”, - сказал Абовян.

О заражении COVID-19 уже заявили 5 депутатов Национального собрания: депутаты фракции “Мой шаг” Кристине Погосян, Цовинар Варданян, Айк Геворкян и Виктор Енгибарян и вице-спикер НС, депутат фракции “Процветающая Армения” Ваге Энфиаджян.

Норайр Шогикян


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