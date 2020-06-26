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Погашена марка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Погашена марка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Погашена и введена в обращение новая марка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает «Арменпресс», церемония состоялась 26 июня на площадке перед Музеем военной истории у монумента “Мать Армения”. Марка с номиналом 280 драмов напечатана в издательстве “Cartor” во Франции тиражом в 40 000. Автор дизайна марки - дизайнер ЗАО “Айпост” Давид Довлатян.

Погашение марки осуществили первый заместитель министра высокотехнологичной промышленности Гор Меликян, замминистра обороны Макар Гамбарян, генеральный директор ЗАО “Айпост” Айк Карапетян и председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

На марке изображена обстрелянная стена, на которой углем выведена надпись  “Вошли в Берлин”. В правом верхнем углу марки - число “75”, символизирующее 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

С 1992 года по сей день “Айпост” выпустил 19 марок, связанных с тематикой Великой Отечественной войны и 3 открытки.

Лилит Демурян


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