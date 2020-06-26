Это исторический шаг, решение кризиса КС: Ваге Григорян - о конституционных изменениях

Судья Конституционного суда Республики Армения Ваге Григорян принятие парламентом изменений в Конституцию, согласно которым заменяются председатель КС и члены Конституционного суда, не менее 12 лет пребывающие на должности, считает смелым и историческим шагом. Этот шаг, по его мнению, решит кризис Конституционного суда. Как передает «Арменпресс», об этом Григорян сказал в беседе с журналистами.

“Я считаю, что это решение кризиса Конституционного суда. И однозначно приветствую этот шаг НС. Это был смелый шаг по разным причинам, на мой взгляд, это был исторический шаг. Его историчность заключается в том, что, во-первых, впервые НС, выступая от имени Конституции, внесло изменения в Конституцию, посвятило это изменение именно высшей судебной инстанции -Конституционному суду, тем самым подчеркнув важность КС в системе органов государственной власти Армении и рассматривая его как приоритетный кризис, который подлежит решению”, - сказал Григорян.

Он отметил, что с этого момента в КС уже есть 6 судей. Касаясь заявления ППА о том, что число подписей депутатов, необходимых для обращения, спорно, он ответил, что выскажет свое мнение после того, когда на каком-либо этапе процесса поучаствует в нем. Если есть такое заявление, значит будет и процедура, и судьи должны выразить свою позицию, а судья будет выражать свою позицию соответствующими актами”, - отметил он.

Национальное собрание Армении на заседании 22 июня во втором чтении и полностью приняло представленный группой депутатов фракции “Мой шаг” проект конституционных изменений, которым предлагается заменить председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда, занимающих должность не менее 12 лет. После этого партия “Процветающая Армения” инициировала сбор подписей для обращения в Конституционный суд по вопросу конституционности принятого парламентом решения. Партия “Просвещенная Армения” на пресс-конференции 24 июня, хотя и отметила, что в случае принятия парламентом в первом чтении конституционных изменений до 2-го чтения они обязательно должны быть направлены в КС для заключения, и тот факт, что не направлены, является явным нарушением. И вопрос должен стать предметом обсуждения, тем не менее, на этом этапе они не присоединятся к сбору подписей ППА, обратятся только после рассмотрения дела второго президента.

Секретарь партии “Процветающая Армения” Арман Абовян поздно вечером 25 июня сообщил, что депутаты фракции ППА и независимый депутат Тигран Уриханян направили это заявление в КС. Партия “Процветающая Армения” имеет в НС 25 депутатов, таким образом, вместе с Тиграном Урханяном число депутатов становится 26. Этот вопрос обсуждается с 25 июня, депутаты “Моего шага” на своих страницах в Facebook, уже выразили свое несогласие, по сути, отметив, что 26 депутатов недостаточно для обращения в КС по этому вопросу.

Конституционные изменения уже вступили в силу. Грайр Товмасян более не является председателем КС, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются членами или судьями КС. В течение двух месяцев должны быть избраны три новых судьи КС.

Анна Григорян