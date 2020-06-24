Армения не видит необходимости откладывать обслуживание внешнего долга

Армения не собирается в условиях чрезвычайного положения вести переговоры о том, чтобы на некоторое время отложить обслуживание своего внешнего долга. Как сообщает Арменпресс, министр финансов Армении Атом Джанджугазян сказал об этом в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

Депутат поинтересовался, ведутся ли переговоры с международными финансовыми партнерами об отсрочке запланированных на 2020 год платежей по обслуживанию внешнего долга и об их переносе на следующий год.

Джанджугазян подтвердил свое мнение, высказанное в ходе обсуждения поправок в закон о бюджете в апреле. «Мы не думаем, что это лучший вариант. Есть вопрос рейтинга, есть вопрос возможности привлечения долга. В любом случае, мы по-прежнему считаем, что перед лицом трудностей 2020 года мы столкнулись с относительно значительным резервом для заимствований, что связано с тем, что мы не ни на минуту не просрочили наши выплаты как с точки зрения выполнения обязательств инвесторов на внутреннем, так и на внешних рынках», - сказал министр, отметив, что правительство не считает целесообразным вести переговоры в этом направлении.

Министр напомнил, что Всемирный банк предоставил своим государствам-членам возможность, которой воспользовалась Армения.