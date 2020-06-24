Премьер-министр Армении принял главу миссии ВОЗ

Премьер-министр Никол Пашинян принял Мишеля Террьена, специального советника Европейского регионального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который возглавляет миссию в Армению.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Миссия ВОЗ находится в Армении с целью изучить и представить стратегию нашей страны в борьбе с коронавирусной болезнью.

Премьер-министр РА отметил важность тесного сотрудничества между правительством Республики Армения и ВОЗ, а также предоставляемую организацией техническую помощь в борьбе с коронавирусом. Никол Пашинян также подчеркнул факт тесного сотрудничества с международными партнерами в этом направлении и отметил, что в результате совместных усилий станет возможным преодоление коронавирусного кризиса.

Мишель Террьен представил премьер-министру впечатления от визитов в армянские медицинские учреждения в контексте изучения стратегии нашей страны и представления предложений. Он отметил, что на него произвели впечатление условия, созданные для лечения пациентов с коронавирусом в армянских медицинских центрах, подчеркнув тот факт, что в Армении нет пациентов в плохом состоянии, которые не госпитализированы из-за нехватки места.

По словам Террьена, информация об эпидемии в мире не является полной, и этим обусловлено то обстоятельство, что до сих пор специалисты и эксперты представляют разные взгляды на борьбу с ней. По его словам, найти средства борьбы с инфекцией можно только в результате исследований, проведенных с течением времени. В этом контексте господин Террьен подчеркнул необходимость носить маски, поддерживать социальную дистанцию, мыть руки, а также эффективность этих мер, отметив, что следует избегать массовых собраний и мероприятий в помещении. Глава миссии ВТО убежден, что не должно быть выбора между тем, подвергать экономику локдауну или открыть ее. Опыт показывает, что нужно учиться жить в создавшихся условиях, соблюдая поведенческие правила противодействия пандемии.

В борьбе с эпидемией он также отметил важность сотрудничества департаментов и органов местного самоуправления в организации мероприятий, направленных на выявление и борьбу с инфекцией.

В завершение встречи премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечения регулярного обмена опытом между Министерством здравоохранения Республики Армения и ВОЗ.