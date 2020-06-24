Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, согласно данным, суточный рост замедлился до рекордно низкого 1,2%, до этого он несколько дней держался на уровне 1,3%.

Число так называемых активных случаев, то есть людей, продолжающих лечение в данный момент, составляет 229 546.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило за минувшие сутки 12 393 человек, это рекордный показатель с начала вспышки инфекции. Согласно данным, всего выписали 368 822 человек, что составляет 60,7% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ. Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило 154, всего от инфекции в РФ умерли 8 513 человек.