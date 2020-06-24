В Москве начался парад в честь 75-летия Великой Победы

На Красной площади в Москве начался парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости, в параде принимают участие 15 000 военных, 234 единицы техники, 80 самолетов и вертолетов.

Военный парад, посвященный 75-летию Великой Победы, вследствие пандемии COVID-19, не состоялся 9 мая, был перенесен на 24 июня. Этот день также символичен. Именно в этот день 1945 года колонна военных, разгромивших нацистскую Германию, торжественным маршем прошла по Красной площади.

На параде Армению представляет войсковая группа из 75 человек. Они пронесут по площади боевые флаги Таманской дивизии и Республики Армения. На параде присутствует министр обороны Республики Армения Давид Тоноян.

Кроме войсковой группы Армении, в параде принимают участие войска Белоруссии, Узбекистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана.