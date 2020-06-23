“Благодарность за дело”: “Аврора” наградит героев, борющихся с COVID-19

Гуманитарная инициатива “Аврора” сообщает, что 19 октября 2020 года в Нью-Йорке состоится специальный официальный обед “Благодарность за дело”, посвященный пятилетнему юбилею “Авроры”, в ходе которого будут награждены пять лауреатов премии “Аврора” и будут почтены герои Нью-Йорка, борющиеся с COVID-19. Об этом «Арменпресс» сообщили в Фонде “IDeA”.

“Сто лет назад было собрано 200 миллионов долларов (сейчас более 2 миллиардов долларов) для оказания помощи армянам, спасшимся от Геноцида, и другим подвергшимся гонениям общинам. Жители Нью-Йорка были одними из самых активных сторонников этой инициативы. Их благотворительность помогла спасти целое поколение выживших. В этом же городе в 2015 году было объявлено о создании Гуманитарной инициативы “Аврора”. Поэтому символично, что официальный обед “Благодарность за дело”, посвященный пятилетию “Авроры”, состоится в том же городе. Сбор средств объединит сторонников “Авроры” в знак солидарности и продолжительности деятельности инициативы”, - говорится в сообщении.

Гуманитарная инициатива “Аврора”, созданная от имени переживших Геноцид армян в знак благодарности их спасителям, стремится предоставить сегодняшним героям возможность оказывать гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается. Пятилетняя миссия “Авроры” - прославление гуманистов мира и оказание помощи нуждающимся в программах развития образования, здравоохранения и навыков посредством Международной гуманитарной премии “Аврора” лауреатов. Лауреат премии получает награду в 1 000 000 долларов США, что дает уникальную возможность продолжить гуманитарную цепочку и поддержать вдохновившие его гуманитарные организации.

“В течение последних пяти лет гуманитарная инициатива “Аврора” напоминала нам о нашей общей человечности, объединяла людей и изменила способ оказания гуманитарной помощи нуждающимся во всем мире. Я призываю всех присоединиться к нам и усилить это движение в эти трудные времена, когда нам нужно больше героев”, - сказал лорд Ара Дарзи, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения Имперского колледжа Лондона и председатель отборочной комиссии премии “Аврора”.

Сегодня, когда весь мир борется, пытаясь преодолеть тяжелый вызов COVID-19, беженцы и другие уязвимые общины, которых безоговорочно поддерживает “Аврора”, страдают и увеличиваются из-за дополнительных проблем, вызванных пандемией. “Аврора” поощряет тех, кому посчастливилось спастись и удостоиться второй возможности в жизни, выразить свою признательность, став следующим поколением спасателей, продолжая цепочку гуманизма.

“Аврора” признательность, выражаемая делом, благодарность за дело. Это универсальное послание и идея, которые находят отклик в сердцах людей по всему миру, пробуждая человеческую солидарность. Сегодня, когда все человечество противостоит пандемии COVID-19, мы стремимся к человеческой солидарности, к сотрудничеству и вдохновению, которые объединят нас, позволят преодолеть наши различия и предоставят нам общую платформу действий. За прошедшие 4 года “Аврора” предоставила нам такую международную платформу, которая заключает в себе солидарность, надежду и возможность действовать. Мы с гордостью отмечаем свой пятый день рождения там, откуда начали. Для нас большая честь находиться в Нью-Йорке, где выявились сотни современных героев, став свидетельством мужества, самоотверженности, честности и человеческой солидарности”, - отметил президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке и соучредитель Гуманитарной инициативы “Аврора” Вартан Григорян.

Гуманитарная инициатива “Аврора”, созданная от имени людей, переживших Геноцид армян, в знак благодарности их спасителям, стремится дать возможность современным героям принести жизнь и надежду тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи во всем мире, тем самым продолжая гуманитарную цепочку по всему миру. Гуманитарная инициатива “Аврора” - инициатива Вардана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, к которой уже присоединились тысячи сторонников и партнеров. Президент инициативы доктор Том Катина своим опытом гуманитарной деятельности распространит послание “Авроры” - “Благодарность за дело” по всему миру и сплотит всех вокруг всеобщей человечности.