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Государство создаст новые рабочие места для тех, кто уезжает на заработки за рубеж

Государство создаст новые рабочие места для тех, кто уезжает на заработки за рубеж

Правительство Армении должно представить 100 новых проектов капитального строительства для создания рабочих мест для граждан, которые в условиях эпидемии коронавируса не могут выехать за границу. В ответ на вопрос Арменпресс об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на онлайн-брифинге после заседания комендатуры. 

Многие граждане Армении, работающие за границей, в странах ЕАЭС, не смогли уехать из-за закрытых границ. На вопрос, обсуждался ли этот вопрос с партнерами, когда удастся восстановить регулярные пассажирские потоки между Арменией и странами ЕАЭС, в частности Россией, Пашинян ответил: «Это зависит от эпидемиологической ситуации не только в Армении, но и в России. Но наш главный план заключается в том, чтобы попытаться создать рабочие места для наших граждан в Армении, чтобы они могли работать здесь, а не покидать Армению».

Премьер-министр отметил, что правительство должно представить 100 новых проектов в сфере капитального строительства, некоторые из которых уже находятся в стадии тендера. Он выразил надежду, что работа будет проведена с необходимой эффективностью, и у соотечественников, выезжающих на работу за границу, будет возможность работать на родине. «В любом случае, таково наше желание, и я надеюсь, что мы сможем достичь этой цели, по крайней мере, по большей части», - сказал Пашинян.


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