Государство создаст новые рабочие места для тех, кто уезжает на заработки за рубеж

Правительство Армении должно представить 100 новых проектов капитального строительства для создания рабочих мест для граждан, которые в условиях эпидемии коронавируса не могут выехать за границу. В ответ на вопрос Арменпресс об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на онлайн-брифинге после заседания комендатуры.

Многие граждане Армении, работающие за границей, в странах ЕАЭС, не смогли уехать из-за закрытых границ. На вопрос, обсуждался ли этот вопрос с партнерами, когда удастся восстановить регулярные пассажирские потоки между Арменией и странами ЕАЭС, в частности Россией, Пашинян ответил: «Это зависит от эпидемиологической ситуации не только в Армении, но и в России. Но наш главный план заключается в том, чтобы попытаться создать рабочие места для наших граждан в Армении, чтобы они могли работать здесь, а не покидать Армению».

Премьер-министр отметил, что правительство должно представить 100 новых проектов в сфере капитального строительства, некоторые из которых уже находятся в стадии тендера. Он выразил надежду, что работа будет проведена с необходимой эффективностью, и у соотечественников, выезжающих на работу за границу, будет возможность работать на родине. «В любом случае, таково наше желание, и я надеюсь, что мы сможем достичь этой цели, по крайней мере, по большей части», - сказал Пашинян.