У нас довольно стабильная ситуация, но нет гарантий сохранения этой стабильности: Пашинян

Эпидемическая ситуация в Армении продолжает оставаться тяжелой: хотя существует довольно стабильная ситуация, но проблема в том, что нет никаких гарантий, что эта стабильность будет сохранена. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-брифинге после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«К сожалению, эпидемическая ситуация в Армении в связи с новым типом коронавируса остается серьезной. Хотя мы можем сказать, что у нас довольно стабильная ситуация, но проблема в том, что у нас нет никаких гарантий, что эта стабильность будет сохранена. И наш единственный инструмент - максимально всеохватывающее строгое соблюдение противоэпидемических правил со стороны всех жителей Республики Армения. И мы продолжаем широкую кампанию по повышению осведомленности, чтобы наши соотечественники соблюдали три простые противоэпидемические правила», - сказал Пашинян.

Он отметил, что поставленная задача решена, и цены на маски на рынке падают. И они с каждой неделей становятся все доступнее. Следующее направление действий правительства является развитие потенциала сферы здравоохранения, чтобы зараженным коронавирусом пациентам предоставлялись максимально качественные услуги. Премьер-министр также напомнил, что Армения приобрела большое количество кислородных устройств за счет государственного бюджета.