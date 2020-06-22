Начались обсуждения заявок, представленных министерствами по проекту ПСГР на 2021 -2023 гг.

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве Армении начались обсуждения по проекту госбюджета на 2021 - 2023 гг., обсуждения заявок, представленных министерствами по проекту Программы среднесрочных государственных расходов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В рамках обсуждений будут подробно затронуты прогнозируемые показатели в соответствующих сферах, намеченные программы в рамках бюджета. Заявки были представлены с учетом различных сценариев, обусловленных кризисными условиями и возможными развитиями.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что заявки будут утверждены с учетом исполнительных показателей министерств за предыдущие годы и за первый квартал этого года.