Начались обсуждения заявок, представленных министерствами по проекту ПСГР на 2021 -2023 гг.
Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве Армении начались обсуждения по проекту госбюджета на 2021 - 2023 гг., обсуждения заявок, представленных министерствами по проекту Программы среднесрочных государственных расходов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
В рамках обсуждений будут подробно затронуты прогнозируемые показатели в соответствующих сферах, намеченные программы в рамках бюджета. Заявки были представлены с учетом различных сценариев, обусловленных кризисными условиями и возможными развитиями.
Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что заявки будут утверждены с учетом исполнительных показателей министерств за предыдущие годы и за первый квартал этого года.
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