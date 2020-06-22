Парламент Армении на внеочередном заседании обсудит законопроект о замене председателя и судей КС

22 июня Национальное собрание Республики Армения созывает внеочередное заседание для обсуждения проекта закона о замене председателя Конституционного суда и судей.

Как передает «Арменпресс», в случае принятия законопроекта, предложенного более 50 депутатами фракции “Мой шаг”, будет прекращено пребывание в должности судей КС Алвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, нынешний председатель КС Грайр Товмасян останется лишь на должности члена КС.

В ходе парламентских брифингов руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян отметил, что на заседании Совета НС было решено провести внеочередное заседание в 13:00.

“Мы уже высказали свою позицию относительно предусмотренных законопроектом изменений в ходе обсуждения вопроса о проведении референдума по конституционным реформам. Не исключено, что мы вообще не будем участвовать в заседании”, - сказал Марукян.

Согласно проекту закона, срок полномочий члена Конституционного суда (судьи), назначенного до вступления в силу Главы 7 Конституции и пребывающего в должности члена Конституционного суда или судьи в общей продолжительности не менее 12 лет, считается истекшим и пребывание в должности прекращается.

Член Конституционного суда, назначенный до вступления в силу Главы 7 Конституции, чье пребывание в должности не прекращается силой части 1 настоящей статьи, продолжает занимать должность судьи Конституционного суда до достижения 12 лет его работы на этой должности, учитывая также срок, установленный до вступления в силу Главы 7 Конституции в качестве члена Конституционного суда.

Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда, образованные на основании части 1 настоящей статьи, производятся в месячный срок после образования вакансии.

После вакансии должности председателя Конституционного суда председатель Конституционного суда избирается в порядке, установленном статьей 166 Конституции, который осуществляется после пополнения вакантных мест судей Конституционного суда, образовавшихся на основании части 1 настоящей статьи.

Изменения в Конституции вступают в силу на следующий день после его официального опубликования.

Ранее был инициирован референдум по конституционным реформам, которым предлагалось прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам должен был состояться 5 апреля, однако вследствие объявления чрезвычайного положения, он был отменен.

Норайр Шогикян