Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7 889

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 889, четыре дня подряд число новых случаев не превышает 8 000. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно данным штаба, всего в России 576 952 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Суточный рост четыре дня держится на минимуме в 1,4%. Всего в РФ в настоящее время продолжают лечение 234 358 человек.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 186, общее количество выздоровевших достигло 334 592 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки составило 161, всего от инфекции умерли 8 002 человека.