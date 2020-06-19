Президент Азербайджана загнал самого себя в тупик: Никол Пашинян

Совместная система безопасности Армении и Арцаха более чем готова защищать безопасность армянского народа во всех уголках нашей родины. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал Никол Пашинян на совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха.

“Применение силы не останется без последствий, и ответ на него всегда будет более чем адекватным как в военном, так и в политическом отношении. Это понимает и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который фактически загнал сам себя в тупик. В течение более 15 лет он обещал своему народу военным путем решить карабахский конфликт, под этим предлогом были потрачены миллиарды долларов, что очень часто оставляло впечатление отмывания денег, которые в конечном итоге оказываются на принадлежащих небезызвестным людям счетах в оффшорных зонах. И сейчас он не может объяснить собственному народу, почему реальность такова, какая она есть. Он понимает, что его возможная авантюра нанесет необратимый ущерб не только Азербайджану, но и уничтожит его антидемократическую власть. И чтобы отвлечь внимание людей, чтобы выйти из этого тупика, он повышает градус и охват своих заявлений, пытаясь компенсировать прошлые неудачи новыми и более абсурдными обещаниями о будущем”, - сказал премьер.

Пашинян добавил, что в последнее время по указанию спецслужб Азербайджана запущена так называемая инициатива “западный Азербайджан”, имеется в виду Республика Армения. По его словам, этим региональная политика Азербайджана становится более полной, и абсурдная инициатива “западного Азербайджана” пришла на смену нелепой серии так называемых “южных, северных, северо-западных азербайджанов”, подчеркивая дестабилизирующие стремления Азербайджана в контексте всего региона.

“Однако я хочу подчеркнуть в этом смысле, что мы, говоря о стабильности, безопасности зоны карабахского конфликта, по сути, говорим о безопасности и стабильности всего нашего региона, и в этом плане Армения становится гарантом безопасности не только зоны карабахского конфликта, но и всего нашего региона. В этой связи, думаю, мы должны с особой ответственностью относится к своей региональной роли и быть сильными, крепкими, но и не поддаваться бессмысленным и абсурдным провокациям.

Особенно сейчас, когда наши общества борются с глобальным вызовом - эпидемией коронавируса нового типа, мы должны призывать воздержаться от пропаганды враждебных действий. Хотим мы этого или нет, но история и география сделали нас соседями, и мы должны исходить из простой истины, что наши народы имеют равные права, не может один быть под властью другого, и народы должны управлять своей судьбой в соответствии со своей волей, в соответствии с правом на самоопределение. Принятие этого равноправия будет в значительной степени способствовать подготовке наших народов к миру и заложит прочную основу для долгосрочного и устойчивого развития нашего региона”, - отметил Пашинян.