Соломон Име Удо в сборной Армении по футболу

Опорный полузащитник Гюмрийского “Ширака” Соломон Име Удо будет выступать за сборную Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Федерация футбола Армении и нигерийский полузащитник пришли к соглашению по этому вопросу.

Удо выступает в Армении с 2015 года и имеет все правовые основы для игры в национальной сборной Армении. После урегулирования вопросов документации, уже в сентябре Удо сможет присоединиться к национальной сборной.

После принятия решения выступать за сборную, Соломон Удо дал первое интервью официальному сайту ФФА. “Я очень польщен в связи с приглашением в сборную Армении. Очень счастлив, и могу сказать, что не разочарую команду и болельщиков. Моя жизнь в Армении великолепна. Приятно поселиться в новом месте, адаптироваться к новому образу жизни, знакомиться с новыми людьми. Я благодарен Федерации футбола Армении и тренерскому штабу национальной сборной за доверие и веру в мои качества. Могу сказать, что моя мечта стала реальностью”.

Соломон Удо родился 15 июля 1995 года в Нигерии. Его клубная карьера: 2013 – “Эспайр” (Сенегал), 2014 – “Эйпен” (Бельгия), 2015 - “Арарат” (Ереван), 2015 - 2016 – “Улисс” (Ереван), 2016 -2018 - “Ширак” (Гюмри), 2018 - 2019 – “Урарту” (Ереван), 2019 - “Ширак” (Гюмри).