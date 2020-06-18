Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделя продали за 210 тыс. евро

Письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена их французскому коллеге Эмилю Бернару о подробностях посещения борделя ушло с молотка за 210 тысяч евро. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет "Би-би-си".

Письмо приобрел на аукционе в Париже Фонд Винсента Ван Гога.

Гоген и Ван Гог оттачивали свое художественное мастерство во французском Арле и писали в письме, что "ведут искусство к великому ренессансу". Известно, что после нескольких месяцев, проведенных вместе, они расстались в отнюдь не дружественных отношениях.

В 4-страничном письме 1888 года художники рассказывают о своей жизни и работе в Арле. Оно написано за несколько недель до того, как Ван Гог отрезал собственное ухо. Он пишет, в частности, как ходил с французским коллегой в местные бордели и, вероятно, они будут часто туда наведываться, чтобы работать.

"Сейчас Гоген работает над полотном с изображением того же ночного кафе, что я изобразил, но с фигурами, которые видны в борделях. Похоже, это будет знаменательная картина", - пишет знаменитый голландец.

Музей Ван Гога в Амстердаме, где в этом году будет выставлено письмо, отмечает, что это единственный образец переписки живописца с другим художником. Хотя оно адресовано другу Ван Гога, в письме так же есть диалог между ними, которые делятся впечатлениями о совместной работе.