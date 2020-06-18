Группа “ДЕТК” известную песню “Махмур ахчик” представила в новой интерпретации

Группа “ДЕТК” известную песню “Махмур ахчик” представила в новой оригинальной интерпретации. Автор слов песни - Сильва Капутикян, музыка - Хачатура Аветисяна.

Как передает Арменпресс, видеоролик песни уже доступен в интернете.

“ “Махмур ахчик” Хачатура Аветисяна и Сильвы Капутикян - пожалуй, одна из самых любимых песен любителей музыки на протяжении уже более 50 лет. Представляем Вам наше исполнение этого легендарного произведения под аккомпанемент канонистки Ануш Киракосян. Ануш Киракосян была студенткой Хачатура Аветисяна и помогла нам передать тот дух, который великий композитор придал неизменному армянскому народному инструменту – канону”, - написали музыканты группы “ДЕТК”.

Ранее члены группы сообщили, что COVID-19, с одной стороны, изменил их программы, а с другой - дал возможность перейти к реализации накопленных проектов, которые были отложены в начале 2020 года. “В последние 2 месяца мы работаем над несколькими записями, которые скоро поочередно будем представлять”, - отметили Арман Петросян и Ваан Киракосян.

“ДЕТК” был создан в 2015 году продюсером Арманом Ампом. Группа в 2017 году на церемонии вручения Национальной музыкальной премии “Цицернак” была признана лучшим поп бендом Армении 2016 года.

Анжела Амбарцумян