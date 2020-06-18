Национальное собрание Армении продолжает работу очередного четырехдневного заседания. Как передает Арменпресс, на заседании 18 июня парламент продолжит обсуждение вопроса избрания члена Комиссии по регулированию общественных услуг Армении.

Депутаты обсудят также пакет проектов законов О внесении изменений и дополнений в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения и смежных законопроектов, пакет проектов законов об аудиовизуальных медиа и прилагаемых законопроектов.

Национальное собрание во втором чтении обсудит также проекты законов О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Армения, О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и ряд других законодательных инициатив.