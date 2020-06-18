Отрицание не может иметь будущего: реакция МИД Армении на обсуждения Турции вопроса Геноцида армян

Заявления президента Турции об оправдании Геноцида армян и оскорблении памяти жертв не являются новостью. Это проявления ненависти, которые оказывают влияние на укрепление в этой стране атмосферы ксенофобии в отношении армян. Об этом говорила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос Арменпресс о теме Геноцида армян в администрации президента Турции.

- Как Вы прокомментируете тот факт, что высший консультативный орган аппарата президента Турции созвал заседание во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и, согласно официальному сообщению, для того, чтобы обсудить действия, которые должны быть осуществлены в противодействие “безосновательных утверждений в отношении Турции относительно Геноцида армян 1915 года”?

- Заявления президента Турции об оправдании Геноцида армян и оскорблении памяти его жертв не являются новостью и представляют собой проявления ненависти, которые оказывают влияние на сохранение и укрепление в этой стране атмосферы ксенофобии в отношении армян. Вопрос признания и осуждения Геноцида армян - не армяно-турецкая проблема, это проблема Турции и международного сообщества. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления и действия Турции относительно признания Геноцида армян той или иной страной. Для нас и для международного сообщества Геноцид армян является реальностью, которая также послужила основой и для разработки конвенции 1948 года об осуждении и предупреждении геноцида и внедрения механизмов по предотвращению геноцидов и преступлений против человечества на его основе. Отрицание не может иметь будущего, независимо от того, кто и как будет это преподносить. Какие бы власти усилия не прилагали власти Турции, чтобы подавить правду, в любом случае, она уже проложила свой путь, и будет следовать по нему.