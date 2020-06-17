Оперный театр посредством онлайн-концерта выразит благодарность всем медработникам

Многие медработники, забыв о своих потребностях, уже на протяжении нескольких месяцев самоотверженно борются с COVID-19, спасая тысячи жизней.

Как передает «Арменпресс», в преддверии Дня медработника Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна выражает им благодарность, и в знак благодарности 18 июня в 20:00 на официальной странице театра в Facebook представит оригинальную концертную программу.

“От имени всего коллектива театра, исполнениями любимых артистов выражаем свою благодарность всем медработникам за их преданность делу и самоотверженную работу, достойную самой высокой оценки. Давайте наполнимся духом искусства, и вместе будем бороться с эпидемией”, - говорится в сообщении оперного театра.

21 июня в Армении отмечается День медработника. Пусть в этот день все еще раз оценят роль и значение медработника в обществе.

Анжела Амбарцумян