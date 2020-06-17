В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении продолжается очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», 17 июня депутаты во втором и первом чтении обсудят ряд законопроектов.

В первом чтении депутатам будут представлены законодательный пакет О внесении изменений и дополнений в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения и в приложенные к нему проекты законов, законодательный пакет О внесении изменений и дополнений в проекты аудиовизуальных медиа и смежных законопроектов.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят законодательный пакет О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Армения, О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “Избирательный кодекс Республики Армения” и внесении изменений и дополнений в приложенные к нему проекты законов, О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Армения и в прилагаемые проекты законов, О внесении изменения в Закон Республики Армения “О структуре и деятельности правительства” и О внесении изменений и дополнений в проекты прилагаемых законов и другие проекты законов и в законодательные пакеты.

В повестку заседания включен также вопрос избрания члена Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения.

17 июня в Национальном собрании состоится обсуждение вопросов и ответов депутатов с правительством.

Норайр Шогикян