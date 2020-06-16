Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян вышел из здания Службы национальной безопасности. Как сообщает Арменпресс, возле здания СНБ его встретили сторонники и соратники.

Гагик Царукян пришел в здание Службы национальной безопасности днем 16 июня во время обсуждения ходатайства о лишении его иммунитета в парламенте.