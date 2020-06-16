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Гагик Царукян вышел из здания Службы национальной безопасности

Гагик Царукян вышел из здания Службы национальной безопасности

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян вышел из здания Службы национальной безопасности. Как сообщает Арменпресс, возле здания СНБ его встретили сторонники и соратники.

Гагик Царукян пришел в здание Службы национальной безопасности днем 16 июня во время обсуждения ходатайства о лишении его иммунитета в парламенте.


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