Опубликован Доклад Национального добровольного обзора целей устойчивого развития Армении на 2020 год

При координации офиса вице-премьера Мгера Григоряна и при участии всех заинтересованных сторон был разработан и представлен в ООН Доклад Национального добровольного обзора целей устойчивого развития Армении на 2020 год. Об этом Арменпресс сообщили в офисе вице-премьера Мгера Григоряна.

В разработке документа приняли участие государственные органы, офис постоянного координатора ООН в Армении, различные структуры ООН и представители гражданского общества.

Доклад опубликован на официальном сайте ООН. Он представляет шаги, предпринятые Арменией в направлении реализации Целей устойчивого развития за период 2018 - 2020 годов.

Доклад состоит из пяти разделов:

Развитие человеческого капитала

Обеспечение доступности инфраструктуры и экономического развития

Борьба с коррупцией, защита прав человека и справедливость

Защита окружающей среды и борьба с изменением климата

Сотрудничество во имя реализации Целей устойчивого развития

Доклад Национального добровольного обзора целей устойчивого развития Армении будет представлен также в ходе политического форума на высшем уровне, предстоящего в рамках ООН в июле этого года.