В Армении подтверждено 425 новых случаев COVID-19: выздоровели 295 пациентов, погибли 8

По состоянию на 11:00 16 июня в Армении подтверждено 17 489 случаев коронавирусной болезни, 6 571 больных выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 10 529 пациентов. Всего было проведено 85 556 тестов. Выявлено 425 новых случаев заражения, 295 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 293 летальных исходов (увеличились еще на 8).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчины 78, 82, 63, 88 лет и женщины 81, 65, 72, 70 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 2 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 96.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян