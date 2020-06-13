Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июнь

Министр обороны РА посетил воинские части юго-восточной части республики

Министр обороны РА посетил воинские части юго-восточной части республики

12 июня министр обороны РА Давид Тоноян посетил воинские части юго-восточной части республики,  ознакомился с  процессом организации службы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения, в день памяти Монте Мелконяна министр Тоноян посетил военную базу имени национального героя, ознакомился с возможностями мониторинга, условиями военной службы, а  также наградил бойцов, отличившихся во время несения службы.   

В рамках визита глава Минобороны также посетил воинские части, где ведутся строительные работы, создаются новые инфраструктуры, улучшаются условия жизни военнослужащих, ремонтируются и оборудуются учебные пункты воинских частей.

Министр обороны посетил столовую одной из воинских частей, где недавно был введен новый вариант организации питания.

В конце визита Давид Тоноян провел консультации с командным составом и дал соответствующие инструкции.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации