Стартапы могут преобразить постпандемический мир – интервью Армена Саркисяна Financial Times

В беседе с редактором инновационного отдела авторитетного британского периодического издания Financial Times Джоном Торнхиллом Президент Республики Армен Саркисян говорил о технологических стартапах, преображении мира и идее создания клуба малых стран.

Перевод интервью с предисловием Financial Times представлен ниже:

«Армен Саркисян - необычный президент. Прежде всего, он один из немногих глав государств, кто имеет глубокое понимание технологий и является выдающимся ученым, представляя иной взгляд на глобальные вызовы. Хотя роль президента в Армении носит в основном церемониальный характер, он помогает налаживанию связей трехмиллионного населения своей страны с восьмимиллионной армянской Диаспорой, рассеянной по всему миру.



В советские времена Саркисян был физиком-теоретиком, который был удостоен престижной Ленинской премии и проводил исследования в Кембриджском университете рядом со Стивеном Хокингом. Он также был со-разработчиком популярной компьютерной игры Wordtris-Tetris. Когда Армения в 1991 году заново обрела независимость от Советского Союза, Саркисян стал первым послом своей страны в Великобритании и ряде других европейских стран. Он также был международным бизнес-советником и занимал пост премьер-министра своей страны.



В этом интервью Саркисян призывает к созданию клуба малых, успешных государств, чтобы вести инновационную политику. Армения любит называть себя стартап-нацией, и Саркисян говорит, что теперь всем странам необходимо принять гибкий, «подкованный» в технологическом плане менталитет.



Он также утверждает:



• Кризис Covid-19 ускорил будущее;

• Правительства должны помогать создавать новые рабочие места, а не защищать старые отрасли;

• Электронное управление может изменить способ функционирования стран;

• Стартапы играют жизненно важную роль в продвижении инноваций;

• Мы не должны отвлекаться от борьбы с климатическими изменениям;

• Кризис будет способствовать развитию дистанционного здравоохранения, а также дистанционного обучения.



- Армению, как и Израиль, иногда называют «Стартап-нацией». Как Армения отреагировала на пандемию? Как изменится мир в результате этого кризиса?



- Ситуация уникальна в том смысле, что речь идет не о природе этого вируса, а скорее об условиях, в которых он развивается. Мир стал более динамичным, непредсказуемым. Вирусные изменения происходят во всех областях человеческой деятельности - от политики до простых человеческих отношений. Кризис коронавируса только ускорил эти преобразования, поскольку он вселил ощущение срочности во все аспекты нашей жизни, заставив нас задаться вопросом относительно нашего поведения и убеждений. В этом смысле распространение Covid-19 по всему миру является не причиной, а скорее результатом глубоких изменений, происходящих в мире. Именно поэтому крайне важно рассматривать тенденции, лежащие в основе.



Мы видим, что каждая страна выбрала свой собственный метод борьбы с вирусом, а это означает, что результаты будут различными, особенно когда вновь откроются границы и путешествия. В целом я надеюсь, что этот кризис станет катализатором для переоценки приоритетов в науке и здравоохранении, подталкивая к более тесной интеграции этих двух областей. К сожалению, одной из областей, которая будет серьезно затронута, будет занятость, поскольку некоторые рабочие места могут исчезнуть по мере оживления экономики. Поэтому правительствам уместнее сосредоточиться на том, как будут выглядеть новые экономики и новые рабочие места, чем пытаться реанимировать изжившие свой срок отрасли промышленности. Острая потребность в гибкой рабочей силе заставит нас пересмотреть систему образования и профессиональной подготовки. Эти важнейшие вопросы должны быть решены быстро, и они, в свою очередь, форсируют сотрудничество между тремя сферами: наукой, образованием и трудом.



Более того, существует риск, что глобальный кризис в области здравоохранения отвлечёт от климатических изменений как ключевой темы политической повестки.



Эти две темы в некоторой степени находятся в обратной зависимости друг от друга, поскольку за последние два месяца отмечено снижение использования ископаемого топлива. Стремление стран скорее перезапустить экономики может негативно сказаться на климате, поскольку связанное с экологией регулирование, скорее всего, будет ослаблено или вообще принесено в жертву.



Между общественным здравоохранением и общественным благополучием существует чрезвычайно тонкая грань, которой Армения и, по большому счёту, весь мир, пытаются управлять. В этой беспрецедентной ситуации наше внимание должно быть сосредоточено на уязвимых слоях общества - людях, которые не имеют привилегии получать стабильный доход. Наша искренняя поддержка и постоянная неизменная солидарность с ними, наряду с другими затронутыми неопределенностью группами, будут неотъемлемым предварительным условием реабилитации.



- Какую роль могут играть стартапы в посткризисной экономике?



- Стартапы будут продолжать играть решающую роль в пост-пандемическом мире. Прискорбная реальность такова, что каждая страна столкнется с высоким уровнем безработицы. Компании будут находиться под давлением, чтобы остаться на плаву, и будут далее сокращать расходы пытаясь приспособиться к новым способам жизни, потребления и работы. Как мы видели после кризиса 2008 года, люди будут готовы идти на больший риск и начинать новые компании, потому что они могут быть не в состоянии вернуться на свои старые рабочие места.



Правительства должны сделать все, что могут, для поощрения такой формы риска, поскольку именно эти компании могут помочь нам внедрять инновации, жить и работать более продуктивно в пост-пандемическом мире. Будет ли это посредством создания схем налогового стимулирования для инвесторов с целью привлечь больше капитала в эти стартапы, или посредством поддержки экосистемы внутри каждой страны, чтобы гарантировать существование правильной правовой, образовательной и технологической среды, эта политика важна для обеспечения занятости для безработных, но также для того, чтобы мы могли быстрее перейти от старой экономики к новой экономике.



- Как мы можем переосмыслить наши системы здравоохранения и образования, чтобы сделать их более адаптируемыми? Как мы можем стимулировать профилактическую медицину? Насколько эффективным может стать дистанционное обучение?



- Пандемия отражает глобальную системную неподготовленность систем здравоохранения к тому, чтобы справиться с потенциальной пандемией, несмотря на постоянные предупреждения в течение последних 20 лет.



Технологии могут помочь нам создать не только дистанционное обучение, но и дистанционное здравоохранение. Мы слишком фокусируемся на лечении, вместо профилактики. Пандемия является явным проявлением этого понятия.



Технологии, посредством использования искусственного интеллекта и дистанционного участия, могут помочь людям поддерживать более высокие стандарты гигиены, здравоохранения и образования, не налагая более высоких расходов на налогоплательщика. Но мы должны поощрять частный сектор к разработке этих технологических решений. Авансовые инвестиции и государственные стимулы для создания правильных экосистем для инноваций обеспечат долгосрочное сокращение расходов при одновременном повышении уровня образования и здравоохранения.



Как человек, который работал над одной из первых образовательных игр - Wordtris-Tetris, я считаю, что в будущем образовательные игры будут играть более заметную роль, чем традиционные присущие классным комнатам системы.

Я также воспользовался этой возможностью и сам провёл несколько онлайн-лекций. И хотя это было совершенно иначе, чем находиться в одной комнате со студентами, это был очень полезный опыт. Технологии наделяют нас силой преодолевать дистанцию и другие барьеры, и мы должны использовать ее в свою пользу, чтобы гарантировать, что ни одна пандемия или другое событие не смогут нарушить непрерывность образования для учащихся всех возрастов. У нас есть возможность использовать технологии, чтобы обеспечить образование для тех, кто не имел к нему доступа раньше, и я считаю, что пандемия ускорит этот процесс.



- Ранее в этом году во время Вашего визита в Израиль Вы выступили с идеей создать международный клуб для малых государств. Можете ли Вы рассказать нам об этом подробнее?



- У меня была идея создания клуба малых государств в течение довольно продолжительного времени. Недавно я обсуждал её с рядом лидеров, которые, как мне казалось, были бы заинтересованы в том, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Среди них эмир Катара, наследный принц эмирата Абу-Даби, премьер-министр Сингапура и президенты Руанды и Черногории. Я публично говорил об этой идее во время моего визита в Израиль. Похоже, что всё начинает складываться, и скоро я официально объявлю о создании Клуба.



Сейчас хорошее время быть маленьким государством, поскольку распространение основанных на демократических нормах международных институтов в сочетании с возросшей взаимозависимостью и открытостью глобальных рынков позволяет малым государствам, таким, как Армения, не только процветать, но также влиять на развивающийся многополярный мировой порядок. В то же время, нетрадиционные вызовы, как продолжающаяся пандемия COVID-19, являются дополнительной причиной для многих малых государств искать эффективного сотрудничества. Я считаю, что малые государства, действующие в качестве коллективной силы, могут внести ощутимую разницу в то, чтобы сделать мир более безопасным, более процветающим и гармоничным.



Одна из задач Клуба найти инновационные подходы к коллективным действиям и международным инициативам малых государств. Мы вступаем в новую для мировой экономики эпоху, которая формируется тремя движущими силами: цифровизацией и новой промышленной революцией; императивом устойчивого развития; и экономической многополярностью и государственным национализмом. При нашем столкновении с новой эпохой Клуб может стать для малых государств генератором новых стратегий развития и моделей роста.



- Вы один из немногих глав государств, являющийся ученым. Какую роль будет играть наука, помогая нам выйти из кризиса COVID-19? Каковы наиболее эффективные средства разработки вакцины? Как технология может смягчить последствия пандемии?



- Наука будет играть решающую роль, поскольку она обеспечит эмпирическую оценку вируса и его последствий. Сегодня это более важно, чем когда-либо из-за информационной перегрузки, с которой сталкиваются наши общества. Людям очень трудно делать правильные шаги, если они получают смешанные сообщения от правительства, своих социальных групп, своих друзей или от организаций, которые их нанимают.



Таким образом, для спасения жизней и также для правильного рестарта экономики чрезвычайно важно следовать научным рекомендациям. Сейчас мы можем с уверенностью судить, что нам не нужен сплошной локдаун в каждой стране, но мы можем отгородить демографические группы, секторы промышленности или работников, которые подвергаются наибольшему риску. Только наука может предоставить правильное руководство, и мы должны следовать рекомендациям экспертов.



Наиболее эффективным средством разработки вакцины является открытое сотрудничество. В наших знаниях о вирусе ещё так много неизвестных, и мы открываем новое о нем каждый день. Для создания эффективного лечения мы должны тесно сотрудничать не только на частно-общественном уровне, но и на глобальном уровне. Ответственность правительств во всём мире – обеспечить это открытое сотрудничество и оказать давление на частные учреждения, чтобы они делали то же самое.



Технология, как это часто бывало на протяжении истории, может быть спасением наук во время пандемии. Она уже эффективна в поддержании гражданского порядка, потому что многие люди, владеющие телевизорами, компьютерами, планшетами или смартфонами, могут оставаться на связи со своими семьями, работой и друзьями, в то же время развлекаясь. Представьте, если бы это произошло 50 или даже 30 лет назад – последствия в виде проблем психического здоровья и социальных волнений были бы катастрофическими, и локдаун был бы менее эффективным. Я считаю, что это изменение в поведении потребителей и сотрудников будет продолжаться и при эффективном использовании может непреднамеренно оказать некоторое позитивное влияние на производительность, уровень загрязнения окружающей среды, воссоединение с семьей и природой.



- Очевидно, что правительствам и корпорациям придется уделять больше внимания устойчивости, а не только эффективности. Как организации могут стать более устойчивыми?



- Сейчас, больше, чем когда-либо, правительства и бизнес нуждаются в гибкой, транспарентной и четкой коммуникации со своими заинтересованными сторонами.



Устойчивость правительства зависит от последовательности. Обеспечить последовательность можно путём внедрения правительствами технологий и применения электронного управления, что позволит гарантировать бесперебойную деятельность, одновременно привнося те технологии, которые возможно не были представлены ранее. Наоборот, эта пандемия могла бы помочь правительствам стать более представительными и более демократичными, если они используют возможность внедрить электронное управление. Те страны, которые серьезно инвестировали в системы электронного управления, оказались более устойчивыми. Примеры Сингапура и Руанды показывают, насколько эффективным может быть небольшое государство в этом вопросе. Одна седьмая часть аппарата правительства Сингапура работала из дома до Covid-19. Следовательно, они были оснащены, чтобы выдержать и решить проблему такого масштаба без каких-либо сбоев. Электронное управление, среди прочего, может не только создать окружающую среду или инструменты, необходимые для устойчивой деятельности правительств, бизнеса и их соответственных участников, оно также может стимулировать более широкое распространение технологических инноваций - и поощрять многие из этих инноваций.



Армения является одной из немногих стран в мире, имеющих Министерство высокотехнологической промышленности. Это свидетельствует о том значении, которое мы придаем развитию технологий. Искусственный интеллект уже стал приоритетом в нашей повестке технологического развития, и мы стремимся сделать Армению мировым хабом, когда речь идёт об искусственном интеллекте. С этой целью мы на государственном уровне поощряем и поддерживаем стартапы, работающие в этой конкретной области. Что касается электронного управления, то мы рассматриваем его как важнейший инструмент управления в XXI веке и предпринимаем решительные шаги по его внедрению в Армении на всех уровнях управления.



- Как Армения поощряет развитие стартапов?



- Чтобы поощрять развитие стартапов, Армения использует широкий спектр тактик – от благоприятных условий налогообложения до поддержки BASTEM-образования, что подразумевает обучение студентов путем интеграции четырех конкретных дисциплин: бизнес администрирования (Business Administration), науки (Science), технологий (Technology), инженерии и математики (Engineering and Mathematics), в один междисциплинарный и связующий подход к обучению, вместо того, чтобы рассматривать эти четыре дисциплины в качестве отдельных и дискретных предметов. Для того, чтобы создать больше возможностей для армянских стартапов, сблизив их с мировыми лидерами, мы недавно запустили проект ATOM (Advanced Tomorrow). Это Президентская инициатива по развитию технологий и науки в Армении, которая нацелена на привлечение ведущих IT-компаний в Армению, чтобы они развивали свои возможности в сферах искусственного интеллекта, математического моделирования, машинного обучения, при обеспечении более тесного сотрудничества между ними и нашими местными учреждениями, предприятиями и высококвалифицированными рабочими местами в этих областях. Вместе мы также будем реализовывать образовательные программы, чтобы создать сильный национальный потенциал – именно это делает Армению своего рода стартапом.



Также не стоит забывать, что Армения – это не только маленькое государство, но и глобальная нация с далеко идущими амбициями. Наши соотечественники из диаспоры являются важным активом и выступают в качестве послов армянских стартапов и продуктов на мировом рынке.



- Армению иногда сравнивают с Израилем. Обе страны географически малы, но имеют глобальную диаспору. Какова роль диаспоры в Армении?



-На протяжении нашей истории мы были лишены государственности на протяжении многих веков. Но армяне во всех уголках мира никогда не отказались от своей мечты о восстановлении независимого армянского государства. Без этой цели, которая передавалась из поколения в поколение, нам было бы гораздо труднее осуществить процесс построения суверенной Армении после распада Советского Союза.



За границей проживает в четыре-пять раз больше армян, чем в Армении. Почти столько же армян живут в России или США, как и в Армении. В Лос-Анджелесе, во Франции или на Ближнем Востоке армян так же много, как и в столице Ереване.



Учитывая наше геополитическое положение, диаспора является естественным мостом и связующим звеном между Арменией и миром, и поэтому, как и в случае с еврейской диаспорой, армянская диаспора должна играть свою роль в реализации национальных интересов Армении.



Наша миссия кристально ясна: создать сетевую модель глобальной нации на основе сильной государственности с четким пониманием наших общих интересов. Я считаю, что такой вид синергии Диаспоры и Армении может многое предложить миру.