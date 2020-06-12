Ассигнования в сфере здравоохранения значительно выросли

Ассигнований из госбюджета Армении, предоставленных Министерству здравоохранения в 2019 году, по сравнению с прошлым годом, было больше на 22%.

Как передает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении в ходе предварительного обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года” сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

“Министерством здравоохранения Армении в 2019 году из средств, выделенных ему из госбюджета, было потрачено 97,6 млрд. драмов или 96% уточненной программы. В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, ассигнования в сфере здравоохранения выросли на 22%”, - сказал Джанджугазян.

Министр финансов отметил, что Минздрав на выделенные ему средства в 2019 году осуществил 64 мероприятия.

5 июня на заседаниях постоянных комиссий Национального собрания Армении начались предварительные обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года”.

Норайр Шогикян