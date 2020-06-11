У нас есть обширная двусторонняя повестка дня: Мнацаканян о телефонном разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, затронув тему телефонных разговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отметил, что в ходе этих бесед обсуждаются многочисленные вопросы двусторонней армяно-российской повестки.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с журналистами.

“У нас состоялось как минимум три телефонных разговора, которые были опубликованы, но диалог между армяно-российскими дипломатическими ведомствами заключается не только в этих разговорах. У нас есть обширная двусторонняя повестка дня, по части МИД у нас есть свой довольно большой объем сотрудничества в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ”, - сказал Мнацаканян.

Касаясь заявления Лаврова относительно переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, министр отметил, что есть ошибочное понимание того, что телефонные разговоры посвящены только темам, удостоенным внимания общественности.

“То восприятие, что было развитие, которое привлекло внимание общества, и наша беседа должна быть посвящена только этому, неправильно, поскольку наши разговоры достаточно объемны, и они очень регулярны. Не исключено, что в любой момент нам снова придется говорить по разным вопросам”, - отметил министр.

21 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что активно обсуждаются предложения, представленные в прошлом году на встрече глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России в Москве.

В ответ на заявление Сергея Лаврова Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил, что предложенный в 2014 году вариант не является переговорным документом. “За эти два года наше правительство, премьер-министр Пашинян, мы были более чем прозрачными. Наши позиции и подходы мы выражали очень ясно. В этом комментарии были ссылки на множество документов. Подобные подходы появились в 2014, 2016 году, и эти подходы не были приемлемы для армянских сторон. С 2018 года обсуждения были ограничены отдельными элементами для обсуждения подходов сторон, их оценки. Предложенный вариант сегодня не является документом за столом переговоров”, - отметил Мнацаканян.

Норайр Шогикян