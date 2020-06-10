Решение проблемы своими средствами мы посчитали выгодным: Папикян о кредите для АЭС

Армения отказалась продлить срок использования остатка российского кредита для Армянской АЭС. Армения посчитала выгодным предоставить бюджетный кредит из имеющихся у нее финансовых средств и решить проблему таким образом. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян, заверив, что это не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям.

Армяно-российские отношения стабильны, это стратегические и партнерские отношения. “Но в то же время в нашей стране есть проблема эффективного использования кредитов. Мы унаследовали различные кредитные средства, сроки которых были либо на этапе потребления, либо исчерпаны. И на этом этапе мы посчитали что для нашей страны будет выгоднее предоставить бюджетный кредит из имеющихся у нас других кредитных средств или из имеющихся у нас финансовых средств и таким образом решить стоящую перед нами задачу”, - сказал Папикян.

Министр также отметил, что компания “Росатом” является основной осуществляющей компанией. Договоры с партнерами есть, и в результате предоставления финансовых средств строительные работы будут продолжены в надлежащем порядке.

Ранее для реализации работ по модернизации 2-го энергоблока Армянской АЭС с Россией было достигнуто соглашение о привлечении кредитных средств в размере $ 270 млн. РФ должна была предоставить еще $ 30 млн в качестве гранта.

Заместитель министра ТУ Акоп Варданян в беседе с Арменпресс пояснил, что из долларовых средств в размере 270 млн долларов и 30 млн гранта остался остаток в 107 млн, срок использования которого истек 31 декабря 2019 года. “Мы не продлеваем срок использования. То есть, он так или иначе закончился, остался остаток, который нам недоступен. На данный момент избран вариант не продления. Остальные работы будут продолжены за счет других средств”, - сказал замминистра.

Ранее Минфин РФ дал согласие на продление кредита.

Анна Григорян