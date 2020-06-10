Поставлена задача иметь своего авиаперевозчика: Папикян

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян заверяет, что в ближайшее время он сделает все, чтобы Армения имела своего авиаперевозчика.

Как передает Арменпресс, об этом Папикян сказал на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета 2019 года”, отвечая на вопрос депутата от фракции

“Просвещенная Армения” Геворга Горгисяна, доволен ли он работой Комитета гражданской авиации.

“2019 год был беспрецедентным для армянской авиации тем, что мы получили возможность обеспечить вход нескольких европейских авиакомпаний в Армению, и обеспечить граждан Армении билетами по доступным тарифам в разные страны мира, в частности, в европейские страны”, - сказал Папикян.

Касаясь проблем, он напомнил, что они были накоплены не за один день, и они вовсе не результат 2019 года. Однако министр отметил, что они продолжают оставаться правопреемниками всех руководителей Армении, и ответственными за любые недостатки в стране становятся также они, действующее руководство. “И сейчас перед нами поставлена задача - заложить прочные основы, для того, чтобы иметь местного авиаперевозчика. Речь идет о своей авиации Республики Армения, я сторонник этого, и в ближайшее время я буду последовательно делать все, чтобы у нас была собственная авиация. Речь идет о реальных авиаперевозчиках, а не о формально зарегистрированных и искусственно сформированных объединениях в Армении”, - сказал он.

Еврокомиссия 2 июня обновила список воздушной безопасности ЕС, список авиакомпаний, деятельность которых запрещена или ограничена внутри Евросоюза, так как они не соответствуют международным стандартам безопасности. Все сертифицированные в Армении авиакомпании были внесены в этот список после оценки возможностей контроля страны за безопасностью. В список попали “Aircompany Armenia”, “Armenia Airways”, “Armenian Helicopters”, “Atlantis Armenian Airlines”, “Atlantis European Airways”, “Mars Avia Skyball”.

Глава Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян сообщила, что запрет на самом деле касается только двух авиакомпаний, которые регулярно совершали полеты по европейским направлениям.

Анна Григорян