Вокалист рок-группы “Немра” Ван представил фортепианное исполнение песни “Гарун а”

Вокалист и гитарист рок-группы “Немра” Ван Егиазарян удивил своих поклонников фортепианным исполнением армянской народной песни “Гарун а” (Весна), в обработке Комитаса.

Как передает Арменпресс, Ван опубликовал видеоролик на своей странице в Facebook.

Ван Егиазарян выступает в рок-группе “Немра” с ее самого образования, с 2012 года. Группа выступает с авторскими англоязычными песнями в жанре альтернативного рока и своими собственными интерпретациями армянских народных песен. В составе группы “Немра” – братья Ван и Васпур Егиазаряны (бас-гитарист), Марианна Каракеян (клавишница), Марек Заборский (ударные инструменты).

Группа выпустила два альбома: “Mubla”и “Hmm”, имеет более 40 авторских песен. Имя “Немра” было выбрано чтобы подчеркнуть армянское происхождение группы (Армения, имя Армен в перевернутом виде). “Немра” участвовала в ряде рок-фестивалей, благотворительных концертов и выступала с сольными концертами.

Анжела Амбарцумян

Фото с официальной страницы в Facebook Вана Егиазаряна.