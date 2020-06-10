Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

Вокалист рок-группы “Немра” Ван представил фортепианное исполнение песни “Гарун а”

Вокалист рок-группы “Немра” Ван представил фортепианное исполнение песни “Гарун а”

Вокалист и гитарист рок-группы “Немра” Ван Егиазарян удивил своих поклонников фортепианным исполнением армянской народной песни “Гарун а”  (Весна), в обработке Комитаса.

Как передает Арменпресс, Ван опубликовал видеоролик на своей странице в Facebook.

Ван Егиазарян выступает в рок-группе “Немра” с ее самого образования, с 2012 года. Группа выступает с авторскими англоязычными песнями в жанре альтернативного рока и своими собственными интерпретациями армянских народных песен. В составе группы “Немра” – братья Ван и Васпур Егиазаряны (бас-гитарист), Марианна Каракеян (клавишница), Марек Заборский (ударные инструменты).

Группа выпустила два альбома: “Mubla”и “Hmm”, имеет более 40 авторских песен. Имя “Немра” было выбрано чтобы подчеркнуть армянское происхождение группы (Армения, имя Армен в перевернутом виде). “Немра” участвовала в ряде рок-фестивалей, благотворительных концертов и выступала с сольными концертами.

Анжела Амбарцумян

Фото с официальной страницы в Facebook Вана Егиазаряна.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации