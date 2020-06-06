Среди возвращающихся в Армению спецрейсом Москва-Ереван 8 июня – отбывающие на военную службу

Специальный чартерный рейс Москва-Ереван компании Red Wings Airlines из а/порта Домодедово состоится в 18:00 часов 8 июня.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в России.

«Сообщаем, что специальный чартерный рейс Москва-Ереван компании Red Wings Airlines, запланированный на 8 июня из аэропорта «Домодедово», состоится в 18:00 часов. Граждане, отправляющиеся на обязательную военную службу, члены их семей, а также группа граждан, зарегистрированных в посольстве (до 1712 номера), вернутся в Армению специальным рейсом. Чтобы избежать очередей, граждане, с которыми связались по телефону и подтвердили свою готовность уехать, могут приобрести билеты на этот рейс в кассе № 94 аэропорта Домодедово 7 июня (с 10:00 до 21:00) и 8 июня (с 09:00 до 14:00). Стоимость авиабилета составляет 13 тысяч рублей», - сообщили в посольстве.

Багаж - 23 кг (одна штука), ручная кладь - 8 кг (одна штука). Билеты для детей до двух лет бесплатны (без багажа).

Регистрация начнется 8 июня в 15:00 (регистрационные столы: 23-33).

Посольство также объявило имена тех, кто отправляется на рейс.