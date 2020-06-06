Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июнь

ИОБПП на 72 часа приостановил деятельность ресторанного комплекса

ИОБПП на 72 часа приостановил деятельность ресторанного комплекса

Инспекция по безопасности пищевых продуктов приостанавливает работу ресторанного комплекса «Айги» на 72 часа. 

Как  передает Арменпресс,   об этом сообщает инспекционный орган. 

«Деятельность ресторанного комплекса «Айги» была приостановлена на 72 часа, так как требования  Коменданта здесь не соблюдены. Была организована вечеринка и проведена свадьба, которая запрещена из-за проблем общественного здравоохранения», - сообщает ИОБПП.

В Армении введено чрезвычайное положение. Запрещено проводить многолюдные мероприятия



Анна Григорян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации