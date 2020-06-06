ИОБПП на 72 часа приостановил деятельность ресторанного комплекса

Инспекция по безопасности пищевых продуктов приостанавливает работу ресторанного комплекса «Айги» на 72 часа.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает инспекционный орган.

«Деятельность ресторанного комплекса «Айги» была приостановлена на 72 часа, так как требования Коменданта здесь не соблюдены. Была организована вечеринка и проведена свадьба, которая запрещена из-за проблем общественного здравоохранения», - сообщает ИОБПП.

В Армении введено чрезвычайное положение. Запрещено проводить многолюдные мероприятия.

Анна Григорян