Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июнь

10-11 июня в большинстве районов республики ожидаются осадки

10-11 июня в большинстве районов республики ожидаются осадки

На территории РА днем 6-го июня в отдельных регионах, с 10-11 июня - в большинстве регионов, после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных местах возможен град. С 7-8 июня ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  по чрезвычайным ситуациям РА, в   Ереване   днем 6-го июня,   7-9 июня ожидается погода без осадков. С 10-11 июня после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-17 м/с.


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