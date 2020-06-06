10-11 июня в большинстве районов республики ожидаются осадки

На территории РА днем 6-го июня в отдельных регионах, с 10-11 июня - в большинстве регионов, после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных местах возможен град. С 7-8 июня ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване днем 6-го июня, 7-9 июня ожидается погода без осадков. С 10-11 июня после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-17 м/с.