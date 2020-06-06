Принц Уильям инкогнито участвовал в работе волонтеров

Принц Уильям сказал, что он инкогнито участвовал в работе волонтеров в период ограничений во время эпидемии коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.

Он вызвался добровольцем в Shout 85258, который предоставляет поддержку в виде текстовых сообщений людям, находящимся в кризисе. Принц Уильям отвечал на сообщения.

Принц только в прошлом месяце волонтерам, что он также работает добровольцем.

Кенсингтонский дворец объявил, что принц участвует в «Неделе добровольцев», которая заканчивается в воскресенье.

Анна Григорян