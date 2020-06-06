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Принц Уильям инкогнито участвовал в работе волонтеров

Принц Уильям инкогнито участвовал в работе волонтеров

Принц Уильям сказал, что он инкогнито участвовал в работе  волонтеров в период ограничений во время эпидемии коронавируса. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает BBC. 

Он вызвался добровольцем в Shout 85258, который предоставляет поддержку в  виде  текстовых сообщений людям, находящимся в кризисе. Принц Уильям отвечал на сообщения.

Принц только  в прошлом месяце волонтерам, что он также работает добровольцем.

 Кенсингтонский дворец объявил, что принц  участвует в «Неделе добровольцев», которая заканчивается в воскресенье.

 

Анна Григорян


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