COVID-19: по числу зараженных Индия обогнала Италию СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нового типа в мире, COVID-19, превысило 6 миллионов 861 тысячу.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 398 тысяч. Более 3 миллионов 361 тысяч человек выздоровели.

В Соединенных Штатах, где зарегистрировано наибольшее количество людей, инфицированных вирусом, подтверждено 1 965 912 случаев. Число погибших здесь составляет 111 394. С этим индексом Соединенные Штаты являются первыми в мире.

Общее количество подтвержденных случаев в Бразилии, которая заняла второе место, достигло 646 006, а количество смертей - 35 047. Бразилия является третьей страной в мире по количеству смертей, превосходя Италию. Россия следующая - с 458 689 зараженными коронавирусом. За прошедший день было зарегистрировано более 8000 новых случаев. В результате этой инфекции в стране умерло 5725 человек.

Количество подтвержденных случаев в Испании составляет 288,058. Смертность составляет 27 134 человека. Следующее по количеству инфицированных людей - Соединенное Королевство с 283 311 случаями. Число умерших составляет 40 261 человек. По уровню смертности Соединенное Королевство является первым в Европе и вторым в мире после Соединенных Штатов. По общему количеству зараженных за Великобританией следует Индия, которая обошла Италию, заняв 6 место.

В Индии подтверждено 236 954 случая. Число умерших составляет 6 649 человек. Следующая страна с наибольшим количеством инфицированных людей - Италия, где общее число людей, инфицированных коронавирусом, составляет 234 531, а число смертей - 33 774. За Италией следует Перу, которая, в свою очередь, обошла Германию по количеству инфицированных. В Перу зараженных 187 400 человек и 5162 погибших.

В Германии подтверждено 185 414 случаев. Восемь тысяч 763 человек погибли в результате заражения. Турция замыкает первую десятку: 168 340 зараженных и 4648 погибших.

Общее количество случаев в Иране составляет 167 156. Восемь тысяч 134 человека погибли здесь в результате инфекции. Страна происхождения инфекции - Китай занимает 18 место, здесь зарегистрированы 3 новых случая инфекции. Общее количество подтвержденных случаев составляет 83,030, из которых 78,327 человек выздоровели. Число погибших составляет 4634 человека. В последние дни не было случаев смерти от инфекции.

Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 808, 13 человек погибли с момента вспышки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий превысило 212.