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Аронян участвует в Clutch Chess International

Аронян участвует в Clutch Chess International

Армянский шахматный лидер Леон Аронян начинает выступления Международный турнир Clutch Chess 2020, проходящем в онлайн-режиме.

Как  передает Арменпресс,  помимо Ароняна в турнире принимают участие чемпион мира Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв, Лейн Домингес, Александр Грищук, Фабиано Каруана и Уэсли Со.

Турнир состоит из 12 туров. Этот турнир по быстрым шахматам начнется 6 июня и завершится 14 июня.

Призовой фонд составляет 265 тысяч долларов США.


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