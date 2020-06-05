Авиакомпания “Армения” планирует рейс Ереван-Минеральные Воды-Ереван
Авиакомпания “Армения” 10 июня сделает чартерный рейс Ереван-Минеральные Воды-Ереван.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент авиакомпании Геворг Хачатрян.
С 1 марта по сей день в Армению вернулись около 63 000 граждан Армении.
Лилит Демурян
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