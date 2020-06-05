Фракции Национального собрания Арцаха встретились с кандидатом на должность генпрокурора
13:34, 5 Июнь, 2020
5 июня были созваны заседания фракций “Армянская революционная федерация Дашнакцутюн”, “Свободная Родина-ГОА” и “Демократическая партия Арцаха” Национального собрания Республики Арцах. Как сообщили Арменпресс в НС НКР, фракции встретились с кандидатом на должность генпрокурора Мгером Агаджаняном и обсудили его кандидатуру.
На должность генерального прокурора президент Республики Арцах Араик Арутюнян на обсуждение Национального собрания предложил кандидатуру Мгера Агаджаняна.
Запланированы встречи с Мгером Агаджаняном также и во фракциях НС Арцаха “Единая Родина” и “Справедливость”.
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