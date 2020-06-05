Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 8 726
12:31, 5 Июнь, 2020
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 726, до 449 834. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
По данным штаба, суточный рост впервые опустился ниже 2%, до 1,98%.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 057 человек, общее число выздоровевших достигло 212 680.
Согласно данным штаба, число выздоровевших составляет 47,3% от общего количества случаев заражения коронавирусом в РФ.
За сутки в России умерли от инфекции 144 человека, всего скончались 5 528 пациентов.
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