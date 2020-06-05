Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 8 726

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 726, до 449 834. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

По данным штаба, суточный рост впервые опустился ниже 2%, до 1,98%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 057 человек, общее число выздоровевших достигло 212 680.

Согласно данным штаба, число выздоровевших составляет 47,3% от общего количества случаев заражения коронавирусом в РФ.

За сутки в России умерли от инфекции 144 человека, всего скончались 5 528 пациентов.