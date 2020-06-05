Стартовала программа ПРООН “Стабильные общины”

В мае 2020 г. программа развития ООН инициировала новый проект “Стабильные общины”, финансируемый Российской Федерацией и реализуемый совместно с Министерством территориального управления и инфраструктур Армении. Как передает Арменпресс, целевыми областями программы являются приграничные населенные пункты Гегаркуник и Вайоц Дзор.

Программа “Стабильные общины” придает важное значение созданию таких общин, в которых приоритет придается человеку, деятельности по развитию его потенциала в интересах личной и коллективной стабильности, безопасности, социального, жизненного и экономического развития и расширения.

Краеугольным камнем программы является обеспечение продовольственной безопасности в общинах. С этой целью будут созданы хранилища высококачественных семян и сельхозпродукции “Фуд банки”, будут основаны цеха по переработке сельхозпродукции. Базы создаются для обеспечения общин высококачественными семенами, а также продовольственными запасами, что, в свою очередь, будет способствовать стабильности и самодостаточности общин, а также предоставит им возможность противостоять различным вызовам. Целью программы является также и содействие нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.

С этой целью на первом этапе программы был осуществлен засев более 60 га яровым ячменем, картофелем и зернобобовыми культурами, осенью планируется посев озимой пшеницы. В результате накопительный фонд получит более 300 тонн семян.

Первые хранилища будут созданы в укрупненной общине Чамбарак Гегаркуникской области.

ПРООН в рамках программы сотрудничает с органами местного самоуправления.