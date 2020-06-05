На заднем дворе Ванадзорского театра начались работы по сооружению сцены под открытым небом
На заднем дворе драматического театра им. Г. Абеляна Ванадзор на днях начались работы по сооружению сцены под открытым небом.
В беседе с корреспондентом Арменпресс ответственный по связям с общественностью и СМИ театра Гор Пелешян сказал, что театр имеет уникальную возможность - играть спектакли на под открытым небом, на заднем дворе театра.
“Прежде всего, здесь мы вынесем на суд 20 – 30 зрителей детские спектакли в постановке режиссера Арама Мхитаряна. В дальнейшем можно будет сменить декорации и играть вечерние спектакли для взрослых. Увы, мы не можем точно сказать, когда будут спектакли в зале, поскольку это зависит от ситуации в стране”, - сообщил Пелешян.
Он напомнил, что вскоре в саду Дома-музея Степана Зоряна они будут играть спектакль, поставленный на основе произведения Зоряна “Яблоневый сад”.
В беседе с нами художественный руководитель театра Ваге Шахвердян сказал, что там сможет присутствовать только 30 - 40 человек, но главное не только количество зрителей, но и то, чтобы театр продолжал свою творческую биографию.
Анжела Амбарцумян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен