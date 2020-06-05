Посол Папикян выступил с заявлением об оправдании слов ненависти в Азербайджане

В повестку 1270-го заседания Постоянного совета ОБСЕ по инициативе Армении был включен вопрос “Поощрение безнаказанности преступлений на почве ненависти в Азербайджане”, по которому постоянный представитель Армении в ОБСЕ, посол Армен Папикян выступил с заявлением об оправдании слов ненависти в Азербайджане.

Посол Папикян обратил внимание стран-участниц на решение Европейского суда по правам человека по делу “Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии” от 26-го мая и подробности судебного разбирательства в Венгрии в 2004 г. Он представил процесс экстрадиции, помилования и героизации убийцы, подчеркнув факт постоянно проявляемой азербайджанскими властями арменофобии и ненависти.

Посол подчеркнул, что цель поднятия данного вопроса - представление государствам-участникам ОБСЕ факта, что те лица, которые сегодня пытаются доказать международному сообществу подлинность своей приверженности миру и толерантности, являются теми же, которые героизируют убийство, совершенное на почве ненависти.

Посол коснулся и позорного поведения высокопоставленных должностных лиц Азербайджана, включая специальную страницу, открытую на сайте президента, целью которой было оправдание убийцы в сочетании с героизацией.

Кратко представив решение суда, Папикян отметил, что Азербайджан нарушил обязательства, предусмотренные статьями 2 (право на жизнь) и 14 (запрещение дискриминации) Европейской конвенции по правам человека.

Ссылаясь на соответствующие пункты приговора, он отметил, что попытки правительства Азербайджана отрицать и оправдать ужасающее убийство Гургена Маргаряна и попытка убийства Макучяна были опровергнута как судом Венгрии, так и ЕСПЧ. Более того, решением суда установлено, что оправдание убийцы и героизация преступления были обусловлены этнической принадлежностью жертв.

Было упомянуто, что действия Азербайджана удостоились резкого осуждения со стороны многих стран и международных структур, в числе которых Совет Европы, Европейский Союз и Европарламент, который в связи с этим принял соответствующую резолюцию. Посол Папикян подчеркнул, что до сих пор Азербайджан ни на каком уровне не раскаялся в этом ужасном преступлении. Более того, азербайджанские власти в своем характерном стиле на самом высоком государственном уровне продолжают оправдывать преступление, совершенное на почве ненависти и этнической принадлежности.

Постоянный представитель Армении подчеркнул, что продолжительная политика Азербайджана, направленная на поощрение арменофобии на государственном уровне, нашла свое отражение и в вердикте ЕСПЧ, что еще раз подтверждает, что Азербайджан никогда не сможет взять на себя ответственность за безопасность какой-либо части армянского населения. Более того, народ Арцаха не может оставаться без линий обороны, необходимых для безопасности.