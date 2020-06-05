Цены на цветные металлы - 04-06-20

ЛОНДОН, 5 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.32% и составила 1560.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.79% и составила 5478.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.25% и составила 1696.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.66% и составила 12671.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.26% и составила 15950.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.50% и составила 2000.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.56% и составила 18078.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.