Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Москве

В столичном регионе ожидается июльская жара, заявила главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова.

По ее словам, потепление начнется уже на этой неделе.

"Минимальная температура ночью — около плюс десяти градусов, днем в субботу — плюс 21 градус, а в воскресенье еще теплее — плюс 24 градуса. Среднесуточная температура воздуха впервые с начала июня будет не ниже, а выше нормы", — отметила Позднякова в интервью "Российской газете".

На следующей неделе наступят первые жаркие дни лета. Ожидается, что днем в понедельник и вторник воздух прогреется до плюс 28 градусов, а к среде температура увеличится еще на четыре градуса. Ночью — около 14 градусов тепла.

Потепление принесет антициклон. Под его влиянием нормализуется атмосферное давление, добавила синоптик.