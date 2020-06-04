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Председатель КГД Армении подал заявление об отставке

Председатель КГД Армении подал заявление об отставке

Председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян подал заявление об отставке премьер-министру Николу Пашиняну. Как сообщает Арменпресс, об этом Ананян написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники, уважаемые коллеги, чтобы развеять муссируемые в прессе слухи, хочу сообщить, что сегодня я подал премьер-министру Республики Армения заявление об отставке», - написал Ананян.

Председатель КГД выразил благодарность за эффективное и плодотворное сотрудничество всех, а также за премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна за то, что он доверил ему эту ответственную должность в течение более двух лет.


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