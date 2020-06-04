Самому молодому из умерших от коронавирусной болезни было 44, самому старому - 90 лет

В Армении из-за коронавируса за сутки скончались 6 граждан, самому молодому из которых было 44 года, а самому старшему - 90 лет.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

“Умершими пациентами были мужчины в возрасте 90, 80 лет и женщины в возрасте 44, 80, 79, 66 лет. Кроме последней женщины, все остальные имели сопровождающие хронические заболевания”, - отмечают в министерстве.

За минувший день было зафиксировано 9 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила вследствие другой болезни. Общее число таких случаев - 68.

По состоянию на 11:00 4 июня в Армении число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 697, общее число - 11 221, зарегистрировано 176 случаев смерти. В общей сложности проведено 63 459 тестов. Выздоровели 3 468 пациентов. На данный момент фактическое лечение получает 7 509 пациентов.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.